Gil deve enfrentar o Palmeiras Se depender do histórico de Geninho, Gil enfrenta o Palmeiras. Por mais que tente despistar, em um passado nem tão distante o técnico corintiano já provou que adora fazer mistério em véspera de jogos importantes. Quando? Na semifinal do Paulista de 2000, quando dirigia o Santos diante do próprio Corinthians. E por coincidência, o protagonista da ?trama? foi outro atacante: Deivid, que hoje está no Cruzeiro. A situação era bem parecida. Deivid não participou de nenhum coletivo durante a semana. Enquanto o treinador, de forma dissimulada, dizia que seria difícil contar com o atacante, Deivid fazia treinos secretos em um campo retirado, onde ninguém tinha acesso. A confirmação de sua presença só aconteceu minutos antes no início do jogo, já no Morumbi. Indagado a respeito do assunto, Geninho reage com um mea-culpa. ?Você vê. E chegou na hora da partida o Deivid não rendeu o esperado. A contusão não estava totalmente recuperada, tivemos de tirá-lo e perdemos uma substituição?, revelou. Porém, o técnico do Corinthians rechaça qualquer comparação entre as situações. ?Se o jogo contra o Palmeiras fosse uma decisão, acho que até contaria com o Gil em 60% de sua condição?, afirmou. ?Mas ainda teremos outra partida no sábado. Não é o momento de arriscar. Gostaria muito de contar com ele (Gil), mas só vamos saber disso após os testes desta quarta-feira.? Confirmação ? Mas basta ?apertar? um pouco o atacante que a realidade começa a aparecer. Há 12 dias sem jogar, Gil voltou ao campo na sexta-feira apenas para atividades físicas. Não participou de coletivos e seu contato com a bola restringiu-se a poucos chutes. Assim mesmo já deu o diagnóstico. ?Estou me sentindo recuperado e pronto para jogar?, afirmou, categórico.