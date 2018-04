Gil diz que pode estrear em uma semana pelo Flamengo

"Vou trabalhar e me condicionar, mas tudo com calma, sem apressar as coisas. O campeonato está no final, vim treinando forte e acredito que talvez na próxima quarta-feira eu já esteja apto a jogar", afirmou Gil, que já vinha treinando no Flamengo, mesmo sem ter sido apresentado.

O atacante prometeu que a inatividade de oito meses não vai atrapalhar o seu desempenho. "Sem dúvidas o Álvaro é um espelho, assim com o Pet e o Maldonado, pois eram jogadores que também estavam parados e acabaram encaixando rápido no time. Meu pensamento é esse também", afirmou Gil, que teve o Internacional como seu último clube.