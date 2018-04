Gil diz realizar sonho em chegada ao Santos

O atacante Gil, contratado pelo Santos por empréstimo até o final de 2010, disse nesta terça-feira, durante a sua apresentação oficial, que realizou um sonho ao ser contratado por um time grande. Autor de três gols pelo Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro, ele agradeceu a oportunidade dada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

"Depois que eu tive a oportunidade de chegar no profissional do Vila Nova, eu coloquei na minha cabeça que tinha capacidade de atuar por um clube grande e, graças a Deus, estou aqui hoje. Por isso, quero agradecer pelo apoio da diretoria do Santos e do Vanderlei Luxemburgo, que estão apostando em mim", afirmou.

Gil aposta na sua velocidade para se firmar entre os titulares do Santos. "Sou um jogador que se movimenta muito em campo, com muita velocidade. Quando a equipe não está com a bola, também procuro ajudar na marcação. Espero construir uma história bonita no Santos. Tenho certeza que tenho capacidade para isso", comentou.