Gil e André Luiz reforçam o Corinthians O Corinthians terá dois importantes reforços para a partida desta quarta-feira à noite (21h40) contra o Cruzeiro, no Pacaembu, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia André Luiz e o atacante Gil, recuperados de contusão, voltam ao time depois de longa ausência. Gil retorna depois de cinco semanas tratando de uma lesão na coxa esquerda, a terceira contusão séria que sofreu nesta temporada. Ele diz que apesar de ainda não estar 100% fisicamente, acredita que possa ajudar a equipe a se recuperar no campeonato. Com a volta de Gil, Jô e Abuda brigam por uma vaga no ataque. André Luiz também está recuperado de contusão muscular (coxa direita). Poupado do jogo contra o Criciúma, o jogador realizou testes nesta segunda-feira e foi liberado pelos médicos. Além de Gil e André, o técnico Geninho poderá contar com o lateral-direito Coelho e o meia Jamelli, que cumpriram suspensão automática contra o Criciúma. Geninho, no entanto, não poderá escalar o zagueiro Marquinhos, que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo em Santa Catarina e vai ter de cumprir suspensão automática. César e Betão brigam pela vaga.