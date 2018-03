Gil é vetado e desfalca Corinthians Os médicos do Corinthians acharam melhor dar mais tempo para Gil se recuperar da contusão muscular na virilha, sofrida na última quarta-feira. Assim, o atacante irá desfalcar o time outra vez, na partida de amanhã, com o Bahia, em Salvador - ele já não atuou sábado contra o Guarani. "Estamos vetando o Gil por precaução. Ele ainda não está preparado e, por isso, achamos melhor deixá-lo de fora, pensando no jogo de domingo?, explicou o médico Paulo de Faria, lembrando do confronto com o Grêmio, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse desfalque, o técnico Geninho decidiu montar o ataque com Abuda e Leandro, que volta de suspensão. Outro que retorna ao time após cumprir suspensão é o zagueiro Anderson, o que deve fazer o treinador optar por usar o esquema 3-5-2 - Betão e Marquinhos seriam os outros a compor a zaga. No meio-de-campo, o meia Fumagalli deve perder a vaga para o lateral-esquerdo Kléber, que tem retorno garantido após ficar 20 dias se recuperando de contusão na coxa esquerda.