Gil espera se firmar no Flamengo nesta temporada Contratado pelo Flamengo durante o segundo semestre de 2009, o atacante Gil sofreu com a inatividade e participou de apenas um jogo da campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro. Neste ano, ele espera ter um desempenho melhor, conquistando a vaga de titular na equipe comandada por Andrade.