Gil espera seguir invicto em clássicos pelo Corinthians

SÃO PAULO - Se o Corinthians não teve o ano que esperava em 2013, pelo menos nos clássicos a equipe esteve imbatível. Nas 12 partidas diante dos maiores rivais, o time do Parque São Jorge somou quatro vitórias e oito empates. Presente em todos os confrontos, o zagueiro Gil, contratado no início da temporada passada, pode dizer que não perdeu nenhum clássico pelo clube, e assim pretende se manter em 2014, a começar pelo duelo com o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

"Fico feliz pelo meu retrospecto de 2013, mas é preciso trabalhar para manter em 2014. Todos ainda estão adquirindo a melhor forma física e técnica, mas acredito que tem tudo para ser um grande jogo. Espero melhorar o meu retrospecto com vitória", declarou o jogador.

Gil foi o atleta do Corinthians que mais atuou na temporada passada, estando em campo em 70 dos 75 jogos do time no ano. Em 2014, já disputou os 90 minutos das três partidas da equipe. No sábado, participou da derrota para o São Bernardo, em pleno Pacaembu, e agora espera vencer o clássico desta quarta para que o time se recupere.

"Clássicos são sempre jogos importantes, que todos gostam de ganhar. Vencer um clássico dá moral ao time e a torcida também sai feliz do estádio. Vamos fazer de tudo para ganhar este primeiro, mesmo sabendo que é fora de casa e contra um adversário difícil", apontou.