Gil fala em sair do Corinthians Com toda a badalação em relação à possível chegada de Vágner Love, um jogador importante pode estar se despedindo do Corinthians. Depois de nove anos no Parque São Jorge, Gil pensa em trocar de clube. "O meu contrato termina em dezembro. A partir daí, o passe é meu. Posso ir para onde quiser que todo o dinheiro de uma transferência fica para mim. Chegou a hora de ganhar dinheiro. É a hora de fazer o grande contrato da minha carreira", revelou Gil. Mas ele não está revoltado com sua situação. Pelo contrário. Está muito consciente do que acontece com ele no clube. "Sei que existe essa expectativa em relação ao Vágner Love. Não estou preocupado se dizem que ele vem para jogar no meu lugar. Sei do meu potencial. Mas também sei que estou há muito tempo no Corinthians. Se não me acertar com a diretoria, posso sim mudar de clube", avisou. Gil sabe que não passa pela sua melhor fase da carreira. "Meu grande momento foi em 2002. O Corinthians teve várias propostas e foi recusando todas. Eu poderia estar na Europa há muito tempo. Agora estou tentando voltar a jogar o meu futebol. Vou conseguir", contou. O seu procurador, Gilmar Rinaldi, esteve reunido com o diretor da MSI, Paulo Angioni, na tarde de quarta-feira. Nada foi acertado. "Já houve várias reuniões para tentar uma renovação. Se não houver acerto, terei de ir para outro clube. Vida de jogador é assim mesmo", admitiu Gil.