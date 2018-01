Gil ganha placa pelo milésimo gol O milésimo gol do Corinthians em Campeonatos Brasileiros, marcado por Gil contra o Cruzeiro, há duas semanas, no Mineirão, foi celebrado nesta sexta-feira, no Parque São Jorge, com direito a bolo e refrigerante. Juntamente com o atacante também foi homenageado outro grande ídolo da Fiel nos anos 50: o artilheiro Carbone, que marcou o gol número 100 do ataque que fez 103 gols no Campeonato Paulista de 1951 - também foi o artilheiro da equipe na temporada, com 30 gols. Hoje com 73 anos, Rodolfo Carbone fez parte de uma inesquecível linha de atacantes na década de 50: Cláudio, Luisinho, Baltazar, Carbone e Mário. Foi três vezes campeão paulista (51/53/54) e bicampeão do Rio-São Paulo (53/54). Carbone recebeu uma placa de prata comemorativa e uma camisa número 10, autografada por todos os jogadores do atual elenco. Além da placa, Gil ganhou da diretoria um relógio com uma mensagem simbolizando a façanha: Gol 1000. Todos os dirigentes participaram da homenagem. O presidente Alberto Dualib disse que, aos poucos, pretende resgatar a história do clube, homenageando ídolos também dos outros esportes.