Gil ganha vaga de titular Gil ganhou a posição de Paulo Nunes no ataque do Corinthians no clássico contra o São Paulo, domingo, em Presidente Prudente. Além da boa atuação nas duas últimas partidas do time do Parque São Jorge, na goleada sobre o Botafogo por 5 a 1, e nos 3 a 2 sobre o União São João, Gil foi "beneficiado" pela contusão de Paulo Nunes. Com dores no joelho direito, seu concorrente pela posição nem viajará com a delegação para Presidente Prudente. Aos 20 anos, Gil acredita que finalmente chegou seu momento de se firmar na equipe. Ele tem sido escalado pelo treinador no segundo tempo das partidas, justamente para tirar vantagem dos adversários. Luxemburgo exaltou a velocidade e habilidade do atacante formado nas categorias amadoras do clube. "Hoje sou o dono do posição e vou fazer de tudo para não sair mais da equipe", afirmou Gil, que neste ano já marcou quatro gols. O técnico Wanderley Luxemburgo aposta no futebol de Gil, mas pede para que tenham paciência com o jogador. "Ele é um menino, está começando a carreira, por isso não podemos pôr toda a responsabilidade do time nas suas costas. O mesmo serve para Ewerthon", disse o treinador do Corinthians, que até citou o problema que Kaká, do São Paulo, teve no clube do Morumbi. ?É outro grande jogador de futuro, mas falaram muito dele, e quando enfrentou algum problema, foi muito cobrado e voltou até para a reserva. Precisamos incentivar a apoiar sempre os jovens valores", ressaltou. Luxemburgo surpreendeu no treino de hoje ao escalar Scheidt no lugar de Fábio Luciano. O treinador disse que fez essa mudança já pensando na primeira partida do Corinthians pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil contra o Flamengo, do Piauí, quarta-feira, em Teresina, já que Fábio Luciano está suspenso deste logo. A CBF confirmou hoje que o primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo do Piauí será na próxima quarta-feira, dia 2, em Teresina, e o jogo de volta será no Pacaembu, no dia 9.