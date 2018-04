Gil gosta de ser carrasco do São Paulo Se Valdson chora a reserva, Gil é o jogador mais animado para o clássico contra o São Paulo. Os quatro gols que marcou contra o rival foram suficientes para acabar até com sua histórica timidez. "Me chamam de carrasco do São Paulo. Gosto desse apelido. Sinto que vou muito bem contra eles. Principalmente em finais de campeonato ou partidas decisivas. E domingo será um jogo muito importante. Estou animado. Se tiver chance, vou decidir a partida. Não tenho nada contra ninguém no São Paulo, mas é pela rivalidade. Os meus amigos que jogam lá vão entender essa minha vontade", diz, provocador. O único cuidado que Gil tomou foi não repetir o que disse na final do Paulista de 2003, quando conseguiu incendiar o clássico. Sincero, ele falou que considerava a zaga são-paulina lenta. Foi o que bastou para criar um clima de guerra. Vencida pelo Corinthians, que acabou campeão. "Não vou falar que ninguém é lento, não. Chega de confusão. Nunca mais falo nada de jogadores dos outros times. Principalmente em clássicos paulistas", promete, sorridente. Gil tem outros vários motivos para estar animado. Mais do que as bravatas, o técnico Tite percebeu que o Corinthians, nas últimas partidas, atacou muito pouco. Assim, resolveu, durante o treino de ontem, adiantar Fábio Baiano para atuar entre Jô e Gil. Edson e Renato também irão jogar mais à frente do que o normal. "A bola estava chegando pouco. Nós conversamos muito para corrigir esse erro. Tenho certeza de que contra o São Paulo será bem diferente dos últimos jogos", confia Jô. Mais vivido, Gil não comenta a questão abertamente, mas percebeu que será menos sacrificado. Não terá de ficar tanto na marcação. "Nós vamos jogar procurando vencer. Não temos outro jeito. É assim que conseguimos reagir no Campeonato Brasileiro. Temos condições de atuar na frente. A vitória é fundamental para continuarmos brigando pela Libertadores e até pelo título brasileiro. Não podemos perder pontos na seqüência de três partidas que teremos pela frente: São Paulo, Goiás e Flamengo. Vencer esses jogos é fundamental para os nossos planos", alerta Gil. Mas o atacante deixa claro que sabe ser o primeiro passo importantíssimo nos planos ambiciosos de Tite. "Vencer o São Paulo daria confiança para seguirmos à frente. Nós só vencemos um clássico este ano, contra o Palmeiras. Teve um peso maravilhoso para o ambiente. Precisamos repetir a dose. Tanto para deixar o clima mais leve como pela nossa condição no Brasileiro." Gil deixa escapar que se sente mesmo mais confiante do que o normal quando vê a camisa do São Paulo pela frente. "É como se eu soubesse que dou mesmo sorte contra eles. Quer saber? Eu dou mesmo."