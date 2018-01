Gil investe no marketing pessoal O atacante Gil resolveu mudar. E as mudanças não ficarão restritas à maneira de atuar em campo, passando a explorar também o lado direito, para não ficar um jogador previsível. A estrela do Corinthians quer seguir os passos dos badalados Kaká e Robinho, tão garotos como ele, mas com muito mais espaço na mídia. Quem cuida das carreiras do são-paulino e do santista é Wagner Ribeiro, uma espécie de marqueteiro de jogadores de futebol. Gil, 22 anos, agora também tem seu guru e conselheiro para lapidar o marketing pessoal. Trata-se de Gilmar Rinaldi, ex-goleiro do São Paulo e reserva da seleção brasileira campeã do mundo nos Estados Unidos, em 94. Leia mais no Jornal da Tarde