Gil lamenta adversário difícil do Corinthians na Copa do Brasil

O treino do Corinthians na manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava acabou com uma notícia preocupante para o zagueiro Gil. O defensor soube do resultado do sorteio da Copa do Brasil e lamentou ter de enfrentar o clássico com o Santos ainda nesta mês pelas oitavas de final da competição.

"Adversário difícil, não é? Precisamos continuar nos preparando da mesma maneira e manter a regularidade e a pegada na Copa do Brasil. O modo de disputa é diferente, temos de nos preparar bastante, mas temos elenco para suportar as duas competições", comentou o defensor durante entrevista coletiva.

O clássico entre os alvinegros do futebol paulista é um dos destaques das oitavas de final do mata-mata, junto com a partida entre Vasco e Flamengo. A preocupação do Corinthians se dá também pelo jejum diante de rivais do mesmo Estado em 2015. São cinco partidas seguidas sem vencer, com três derrotas e dois empates.

Pelo menos na próxima rodada a equipe terá a chance de acabar com a falta de resultados positivos. O adversário no Morumbi, no próximo domingo, será o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. "Não somos favoritos de maneira alguma, é clássico. Estamos nos preparando bem durante a semana, vamos focar no que podemos fazer para ter uma grande exibição", disse.