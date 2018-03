Gil não joga e Ânderson vira dúvida O Corinthians enfrenta o Grêmio neste domingo, às 16h, no Pacaembu, preocupado em não ser o responsável pela reabilitação do time gaúcho, que ocupa a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Prova maior de que o o adversário de fato assusta é a tática corintiana. Geninho vai escalar três volantes no meio-de-campo: Cocito, Fabinho e Fabrício. No coletivo de sexta-feira Geninho já deixou o time titular treinando com a sua formação favorita, com os três volantes: Cocito (que jogou mais atrás, funcionando mais como um terceiro zagueiro), Fabinho e Fabrício. Só nos minutos finais do treino ele trocou Fabrício por Abuda. O treinador pretendia também promover a volta de Gil, mas como o jogador disse que não estava 100% para jogar, acabou perdendo o lugar na equipe para o menino Abuda. No rachão deste sábado, Geninho ganhou mais um problema: o zagueiro Ânderson sofreu um torção leve de tornozelo e virou dúvida. De acordo com o médico Paulo de Faria, que imobilizou o pé do zagueiro ainda no Parque São Jorge, o seu aproveitamento contra o Grêmio não está descartado. "Como o tornozelo não inchou, vamos observá-lo na concentração. Mas é dúvida", explicou. Se Ânderson não puder jogar, César volta ao time. Apesar da campanha ruim do time gaúcho no Campeonato Brasileiro, Geninho sugeriu muito cuidado aos seus jogadores no jogo deste domingo. "O Grêmio é um time de tradição, que tem história. Pode se recuperar a qualquer momento. Eles viveram uma situação parecida com a nossa, perderam muitos titulares que estão voltando ao time só agora. O Corinthians precisa tomar cuidado para não permitir que a reabilitação do Grêmio seja justamente em cima da gente", disse o treinador. Preocupado com a imagem de retranqueiro, Geninho explicou que fez o time treinar com três volantes na sexta-feira porque queria fazer algumas observações. O técnico pretendia ver como reagia Cocito, que sentia dores lombares, Fabinho, que treinou com o tornozelo direito inchado, e Gil, que vinha de uma lesão muscular na perna esquerda. Ao mesmo tempo, porém, admitiu que o Corinthians se adaptou bem ao sistema mais cauteloso. "O time tem se dado bem jogando assim. Jogamos contra o Guarani dessa forma e ganhamos o jogo. O problema do time é outro: é a finalização, é o tapa final na bola", contou. Outra preocupação do técnico é o baixo índice de aproveitamento nos chutes a gol. Na sexta-feira, os jogadores trabalharam as conclusões. Os resultados práticos foram muito ruins. O índice de aproveitamento nos chutes a gol ficou muito abaixo do que o próprio Geninho esperava. Geninho disse que pretende seguir o método de Telê Santana e continuará insistindo nesse tipo de trabalho técnico. Ao mesmo tempo, ele reconhece que a grande dificuldade dos jogadores vem da base. "A grande maioria desses jogadores nunca trabalhou esse tipo de coisa. E tem mais: jogador de futebol não gosta de treinar fundamento. Tudo isso dificulta muito a evolução, mas nós vamos continuar persistindo." Essa preocupação com o ataque fez o técnico pedir mais um atacante. A diretoria está se esforçando para conseguir esse reforço ainda neste fim de semana. Dois jogadores estão sendo contatados. Um é da série B; outro, do exterior. O vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadni, deu um pista. "O nome dele já saiu na imprensa no começo do ano (Ricardo Xavier, do Atlético Sorocaba)."