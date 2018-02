Gil: o mistério do Corinthians A escalação do atacante corintiano Gil para a partida de logo mais à noite contra o Palmeiras, pelas semifinais do Campeonato Paulista, ainda não está confirmada. O jogador, que sente uma contusão muscular na coxa, será reavaliado pelos médicos no meio da tarde e só depois disso saberá se vai ou não para a partida. O técnico Geninho está preocupado. Gil está sem jogar há 12 dias e, além de poder apresentar falta de ritmo, corre o risco de voltar a sentir a perna e, desta forma, desfalcar a equipe no segundo jogo, no sábado. Por conta disso, o técnico prefere esperar. Se Gil não puder jogar, Fumagalli será escalado no ataque, ao lado de Liedson.