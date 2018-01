Gil pede calma para o Corinthians Mais do que a derrota por 3 a 0 para o São Caetano, o atacante Gil se mostrou preocupado com os nervos do time do Corinthians em campo. "Fica difícil avaliar o desempenho da equipe. Não dá para jogar com dois a menos contra um time forte como o São Caetano", disse o jogador em uma referência aos cartões vermelhos recebidos por Liédson e Fabinho, que vão desfalcar o time na partida contra o América, em São José do Rio Preto, domingo, pelo Campeonato Paulista. Gil não quis culpar os companheiros pela derrota, mas afirma que novos momentos de descontrole podem piorar ainda mais a situação do time nos próximos jogos, principalmente na Taça Libertadores da América, onde uma derrota fora de hora pode comprometer o futuro do time na competição. Mas o Corinthians terá bastante tempo para recuperar o controle emocional. O grupo não joga no meio de semana e o técnico Geninho terá tempo suficiente para conversar com os jogadores e diminuir a ansiedade do grupo.