Gil pede reajuste de salário Os elogios do técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira, sobre as qualidades do atacante Gil podem ser um dos motivos que levaram o jogador a pedir reajuste de salário. Apontado pelo treinador como um dos destaques do elenco, Gil disse hoje de manhã que espera agora o reconhecimento da diretoria do clube. "Eu gostaria de ter um reajuste, é o reconhecimento pelo meu trabalho no Corinthians", afirmou o atacante, que não diz comentar se o seu salário está bem abaixo das principais atletas do Parque São Jorge. "A diretoria está ainda cuidando do caso Luís Mário (que entrou na justiça do Trabalho pedindo a liberação do clube, depois de não ter acertado a renovação do contrato). Mas quando resolver esse problema, vou tentar acertar minha situação." Depois, à tarde, orientado pelo clube, Gil evitou repetir as declarações, e chegou a afirmar que espera o "reconhecimento técnico" no Parque São Jorge. Gil, de 21 anos, foi formado nos amadores do Corinthians, e, na opinião de Parreira, ele forma, com Ricardinho e Kléber, o setor esquerdo mais forte em atividade no futebol brasileiro. O time que vai enfrentar o Americano, sábado, já está definido com a volta do atacante Luizão. Parreira acha que a convocação de Dida, Luizão e Kléber para a seleção que joga contra a Bolívia, quinta-feira, em Goiânia, pode dar nova motivação para a equipe, que desde o fim do Campeonato Brasileiro estava de baixo astral. Por causa da convocação dos três jogadores, o Corinthians até tentou adiar o clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira, na Vila Belmiro. Mas pelo regulamento só seria possível adiar uma partida se os dois times estivessem disputando uma final. "Partida normal teria que ser quatro ou mais jogadores. Acho que por isso o Corinthians não teve o quarto jogador convocado", disse o treinador. O meia-atacante Luís Mário entrou hoje na Justiça do Trabalho com uma ação reivindicando a liberação do Corinthians. Não houve acordo com o clube para a renovação do contrato. A diretoria do Alvinegro confirmou que a contratação do atacante uruguaio Santiago Silva está definida. O jogador deverá se apresentar segunda-feira no Parque São Jorge. Antes do treino, atração foi a ex-namorada do atacante Ronaldinho, Viviane Brunieri, que foi ao Corinthians para entrevistar Vampeta para uma emissora do Japão. Viviane fez parte do grupo musical As Ronaldinhas.