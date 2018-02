Gil pode estar deixando o Corinthians Gil acabou de prorrogar seu contrato com o Corinthians até dezembro de 2005, mas pode ir embora bem antes disso. A imprensa italiana divulgou ontem que a Inter de Milão está muito interessada em contratá-lo para a próxima temporada e calcula que poderá fechar o negócio por US$ 8 milhões. A intenção inicial do clube é cedê-lo por empréstimo ao Parma e recuperar o centroavante Adriano, de quem possui 50% do passe. Leia mais no Jornal da Tarde