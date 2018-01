Gil pode ser a surpresa de Passarella Gil quer ser a surpresa de Daniel Passarella na estréia do Corinthians no Brasileirão, domingo, às 16h, contra o Juventude, no Pacaembu. O atacante teve uma lesão muscular na coxa direita no dia 3, em jogo contra o Ituano, pelo Paulistão. Mas jura que pode jogar os 90 minutos. ?Já estou completamente recuperado, pronto para começar jogando?, garante. ?Até já joguei no segundo tempo contra o Figueirense. Fica a critério do treinador?, completa Gil, que entraria no lugar de Jô, para compor o ataque ao lado de Tevez. Questionado a respeito, Passarella não quis confirmar a escalação, mas disse que as chances de Gil entrar no time são boas. ?Não estamos jogando com um centroavante fixo e o Gil poderia entrar mais pelo meio, e não tanto pela ponta, como de costume.? Além da dúvida no ataque, Passarella ainda não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo Gustavo Nery e o meia Roger. Ambos não tiveram a oportunidade de fazer uma pré-temporada adequada e agora se queixam de dores musculares. ?O Roger tem poucas chances de jogar, mas o Gustavo, provavelmente, joga?, disse o treinador. Rosinei deve ser mantido na vaga de Roger. Se Nery for vetado, Passarella tem duas opções: escalar Fininho, o reserva imediato, ou colocar Coelho na lateral direita e passar Edson para a esquerda. O meia Hugo e o volante Fabrício, machucados, permanecem de fora.