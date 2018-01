Gil pode voltar contra o Figueirense O técnico Daniel Passarella deixou claro hoje que sua preocupação imediata é com o jogo contra o Figueirense, quarta-feira que vem, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, no Pacaembu. No coletivo disputado pela manhã, no Parque São Jorge, ele paralisou o treino várias vezes para passar explicações ao time titular, que atuou com Tiago, Anderson, Betão e Sebá; Edson, Marcelo Mattos, Carlos Alberto (depois Rosinei), Roger e Gustavo Nery; Carlitos Tevez e Jô. Fábio Costa fez um treinamento à parte e não participou do coletivo. Bobô, que vinha jogando como titular, não treinou porque está com a Seleção Brasileira Sub-20 no Chile. Ele só estará de volta no dia 23. Por isso, Jô vem sendo aprontado para retornar ao time titular. "Estou na expectativa. Joguei a maior parte do ano passado, mas ultimamente tenho ficado mais no banco. Se pintar uma chance, vou procurar agarrá-la", diz Jô, que está cotado até para ser emprestado a outro clube a fim de ganhar experiência. Outra opção para Passarella pode ser Gil. O atacante, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, deve voltar a treinar na quinta-feira, assim como o lateral-direito Coelho, que tem uma contusão semelhante na coxa esquerda. "Estamos trabalhando para que os dois estejam prontos para jogar contra o Figueirense", disse o preparador físico Fábio Mahseredjian. Enquanto se foca na Copa do Brasil, Passarella deixa para segundo plano o jogo de domingo contra a Portuguesa santista, em Santos, pelo Paulistão, já que a partida servirá apenas para cumprir tabela. O treinador mandará a campo mais uma vez uma equipe reserva. Quer observar alguns jovens que ainda não tiveram chances com ele antes de elaborar uma lista de dispensas.