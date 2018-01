Gil quer chegar à seleção com Geninho No atual elenco corintiano, carente de ídolos, ele é a estrela solitária. Atacante especialista em deixar os companheiros em condições de marcar, Gil foi o responsável pela maioria dos 32 gols que Deivid fez no ano passado. Em assistências, só perde para o lateral-esquerdo Kléber. Mesmo após a saída de Ricardinho para o São Paulo, no meio do ano passado, Gil manteve a força do setor esquerdo corintiano, considerado pelo técnico Carlos Alberto Parreira o melhor do Brasil. Leia mais no Jornal da Tarde