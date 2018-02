Gil quer conquistar a América Não é somente por suas atuações decisivas nas finais do campeonato paulista que Gil é reconhecido como o maior talento do time do Corinthians. Técnicos, dirigentes, torcedores e os próprios adversários são unânimes: atacante como ele, que dribla em velocidade e passa com precisão, não é sempre que aparece no futebol brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde