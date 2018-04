Gil quer Cruzeiro impondo ritmo contra o Palmeiras A força do setor ofensivo do Palmeiras preocupa o Cruzeiro para o jogo da quarta-feira, mas os atletas garantem que não estão intimidados. O zagueiro Gil pede atenção com Obina e Vágner Love, mas diz que a equipe precisa impor seu ritmo, já que vai atuar em casa.