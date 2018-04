Gil renasceu e deve isso a Parreira Se Gil conseguiu superar o trauma de ficar 224 dias sem marcar um gol pelo Corinthians, tem de agradecer ao técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira. Os conselhos do treinador foram o escudo do vice-presidente Roque Citadini quando foi pressionado por pessoas influentes da diretoria que queriam despachar o atacante para "levantar dinheiro". Se Gil marcou o seu quinto gol no Brasileiro na importante vitória (1 a 0) contra o Guarani, na noite de quarta-feira em Campinas, foi por causa da teimosia de Citadini incentivada por Parreira. "Ainda bem que aqui não é o São Paulo, que vende seus ídolos a toda hora e todos continuam agindo como se nada acontecesse. Se fosse eu que tivesse vendido o Kaká e o Luís Fabiano teria de estar plantando arroz no Vietnã para sobreviver. Iriam me matar se eu ficasse por aqui", resume Roque Citadini. "O Gil é ídolo e a torcida corintiana não aceita que seus craques saiam tranqüilamente. Eu tinha a palavra do Parreira que o Gil iria reagir. Banquei a permanência dele. E todos estão vendo que acertei", se orgulha Citadini. Carlos Alberto Parreira não foge quando a pergunta é sobre Gil. Pelo contrário, o atacante corintiano é um dos atletas que ele mais gosta de falar. Em São Paulo, antes da partida contra a Bolívia, o treinador fez muitos elogios ao jogador que ele mesmo comandou no Parque São Jorge. "Não tinha dúvidas que o Gil iria superar a fase ruim. De vez em quando eu converso com o Roque, com quem eu convivi muito bem nos meus tempos do Corinthians. Recomendo sempre um carinho especial com Gil. Ele tem qualidade acima da média", afirma Parreira. O treinador da Seleção pensa em Gil como opção para a reserva dos atacantes Ronaldo, Adriano, Luís Fabiano e outros artilheiros. No modo de pensar de Parreira, o corintiano tem o estilo driblador e veloz de Denílson. Com a diferença que, em boa fase, é muito mais objetivo e goleador. Tite vai pelo mesmo caminho. Quando assumiu a equipe com o time na zona de rebaixamento do Brasileiro, o treinador foi aconselhado a afastar o atacante do time. "Eu dirigi o Grêmio muito tempo e sempre foi um problemão ter o Gil como adversário. Eu fui jogador e sei: quem tem futebol não esquece. Taí a vantagem de apostar em um bom jogador", afirma, empolgado Tite. Gil acredita que a nova fase não passará. Ele se sente cada vez mais confiante. E afirma que redescobriu o seu futebol graças ao apoio generalizado. "Sinceramente, acho que se fosse outro jogador não teria mais tranqüilidade para seguir no Corinthians. Teria de sair, à força. O técnico, a diretoria e os companheiros apoiarem era esperado até. Mas a torcida nunca saiu do meu lado. Eu tinha de dar a volta por cima. Não quero nunca mais passar tanto tempo jogando mal", diz. O lado bom da má fase de Gil foi que os clubes europeus se sentiram desestimulados em levar o corintiano. Mesmo em um ano em que até jogadores medianos foram disputados a tapas por empresários, Gil ficou esquecido. "Isso não nos abala. Não queremos vendê-lo. Vou revelar que em 2000, nós não quisemos vendê-lo para o Barcelona. Os espanhóis ficaram loucos pelo Gil. Mas seguramos pensando no time e no futuro. E não me arrependo. Ele redescobriu o seu futebol. Já voltou a dar dribles, fazer gol. Esse não sai do Corinthians fácil, não. Eu garanto", assegura Citadini, o dirigente que tem como conselheiro Parreira.