Gil revela: gosta de clássicos Gil não esconde. Gosta de clássicos e confia em seu desempenho em partidas decisivas em mais um confronto contra o São Paulo. ?Normalmente meu retrospecto em partidas importantes é muito bom e espero que desta vez não seja diferente.? Contra o adversário, o jogador espera ter o mesmo desempenho que apresentou nos jogos contra o Palmeiras, nas semifinais do Campeonato Paulista. O atacante, que marcou o gol da vitória corintiana no primeiro jogo, pertence a uma longa tradição corintiana: a dos jogadores-torcedores. Apesar de tentar mostrar uma certa diplomacia com relação aos rivais para não provocá-los, em campo fica evidente que gols contra Santos, São Paulo e, principalmente, Palmeiras proporcionam alegria especial e uma grande identificação com a torcida. Assim como outros jogadores que vão estar em campo, Gil tem motivação extra para o clássico e mais um título na carreira deverá colocá-lo em evidência ainda maior e aumentar suas chances de uma convocação para a seleção brasileira. Como vantagem, o atacante conta com a admiração do atual técnico do Brasil, Carlos Alberto Parreira, que o classifica como um ?azougue? para qualquer adversário.