Gil se surpreende com convocação e divide alegria no Corinthians

O zagueiro Gil, do Corinthians, foi pego de surpresa nesta sexta-feira com a sua convocação para a seleção brasileira. Ele vai substituir Marquinhos, do Paris Saint-Germain, cortado por lesão dos amistosos contra França e Chile, nos dia 26 e 29, em Paris e Londres, respectivamente.

"Eu estava vindo treinar, dentro do elevador, quando o Fábio (Mahseredjian, preparador físico do Corinthians e da seleção) me ligou e disse que o Gilmar (Rinaldi, coordenador de seleções da CBF) ia me ligar", contou o zagueiro.

Gil também fez questão de dividir os méritos da convocação com os companheiros do elenco alvinegro. "Fico feliz, é o reconhecimento de um trabalho não só meu, mas dos meus companheiros. Todo mundo me ajudou a atingir esse nível de seleção. Fico feliz e espero aproveitar cada momento", disse.

Além de Gil, o volante Elias também integrará o grupo da seleção brasileira nos amistosos contra França e Chile. "Vou viajar, mas quem estiver aqui vai dar conta do recado. Nos preparamos na pré-temporada porque sabíamos que a carga de jogos ia ser muito grande", disse.

Gil e Elias vão desfalcar o Corinthians em quatro jogos do Campeonato Paulista, contra Capivariano, Penapolense, Portuguesa e Bragantino.