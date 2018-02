Gil sente que dá para jogar amanhã O atacante Gil, que ainda se recupera de um estiramento no músculo da coxa esquerda, está confiante em jogar a primeira partida das semifinais contra o Palmeiras, amanhã, no Morumbi. "Passei o domingo de folga treinando para poder jogar quarta-feira (amanhã). Sinto que tenho condições, mas não posso dizer nada. Só estou aguardando uma decisão do Departamento Médico e do Moraci (Sant´anna)", explicou o jogador. Leia mais no Jornal da Tarde