Gil sofre lesão e desfalca Corinthians O Corinthians perdeu seu principal atacante para o jogo desta quarta-feira, contra o Fênix, em Montevidéu, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Gil sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e nem viajou com o grupo para o Uruguai. Ele deve ficar cerca de 15 dias em recuperação. Gil sofreu a contusão na partida contra o América, domingo, em São José do Rio Preto. Mas ele só se queixou aos médicos do clube na segunda-feira. Como o técnico Geninho também não pode contar com Lucas, contundido, o ataque do Corinthians nesta quarta-feira deve ter Leandro e Liedson, que não enfrentou o América por estar suspenso. Jorge Wagner será mantido entre os titulares, enquanto Renato e Fumagalli disputam a outra vaga no meio-de-campo.