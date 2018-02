Gil treina e está liberado para jogar O atacante Gil será a principal novidade do time do Corinthians para a partida de sábado, contra o Palmeiras, quando será decidida uma das vagas na final do Campeonato Paulista. O jogador treinou nesta quinta-feira pela manhã e garantiu que não sentiu a contusão na coxa, que o tirou das últimas três partidas. ?Eu me movimentei; não senti nada e estou pronto para jogar?, garantiu. O atacante disse que não vê vantagem no fato de o Palmeiras jogar com desfalques na defesa - casos de Índio e Leonardo, que levaram o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão automática. ?Temos que respeitar o time de Palmeiras de qualquer maneira. É um time forte, com muita força na marcação e teremos de entrar em campo com muita determinação?, disse. Gil vai realizar uma nova sessão de treinos na tarde desta quinta e planeja repetir a dupla jornada na sexta-feira. O time do Corinthians terá uma segunda alteração para o jogo de sábado. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Fabinho está fora. Fabrício será o susbtituto.