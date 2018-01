Gil Vicente empata e Boavista lidera O Gil Vicente deixou escapar a liderança do Campeonato Português neste domingo ao empatar por 1 a 1 contra o Paços de Ferreira pela quarta rodada da competição. Nos outro jogos de hoje, o Vitória Setúbal venceu o Salgueiros por 3 a 0 e o Farense derrotou o Santa Clara por 1 a 0. Beira Mar x Benfica e Porto x Varzim jogam ainda neste domingo. A rodada vai ser completada apenas na segunda-feira com o jogo entre Vitória de Guimarães e Sporting Braga. Na sexta-feira, o Boavista venceu o Alverca e assumiu a liderança provisória do torneio e no sábado o Belenenses perdeu para o Marítimo por 1 a 0 e o União Leiria empatou com Sporting por 1 a 1.