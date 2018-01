Gil Vicente vence Varzim por 1 a 0 O Campeonato Português ainda está no começo, mas o Varzim é o maior candidato a ser o saco de pancadas. O lanterna do torneio sofreu neste domingo a quinta derrota em oito rodadas, ao cair por 1 a 0 diante do Gil Vicente (gol de Ricardo Nascimento). Com esse resultado, não sai dos cinco pontos (uma vitória e dois empates). Também neste domingo, o Alverca ficou no empate de 1 a 1 com o Vitória de Setúbal, enquanto o Farense ganhou do Marítimo de Funchal por 2 a 1. O resultado mais importante ocorreu na noite de sexta-feira, quando o Vitória de Guimarães recebeu o líder e campeão Boavista e venceu por 2 a 0, gols de Ceará aos 33 minutos e Romeu aos 37 do primeiro tempo. O Boavista, mesmo assim, continua na liderança, com 19 pontos, três à frente do Porto, que no sábado fez 3 a 0 sobre o Salgueiros, gols de Carlos Ferreira (contra), Pena e Capucho. O Benfica é o terceiro, com 14, e também no sábado empatou com o União, em Leiria, por 1 a 1. Mesmo resultado do jogo entre Santa Clara e Paços Ferreira. O Sporting perdeu por 2 a 1 para o Braga e caiu para o quarto lugar, com 13 pontos. A rodada será completada nesta segunda-feira com a partida entre Belenenses e Beira-Mar.