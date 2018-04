Gilardino comanda Bologna na vitória fácil sobre o Chievo

Panagiotis Kone e Manolo Gabbiadini também foram às redes para levar o time treinado por Stefano Pioli ao 13o lugar com 21 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento. O Chievo segue no 11o lugar.

O terceiro gol de Kone na temporada, uma forte cabeçada da marca do pênalti depois de ele se livrar do marcador na cobrança de escanteio aos 13 minutos, deu ao Bologna a vantagem merecida pelo domínio.

O Chievo respondeu bem, forçando Gyorgy Garics a cabecear contra sua própria trave aos 24 minutos.

Gilardino, no entanto, ampliou a vantagem dos anfitriões com seu primeiro gol em sete partidas pouco antes do intervalo, completando uma rápida arrancada com um drible sobre o goleiro do Chievo keeper Stefano Sorrentino.

O ex-atacante do Milan chegou ao seu oitavo gol nesta temporada ao aproveitar uma falha da defesa e chutar dentro da pequena área.

Gabbiadini completou o placar a um minuto do final, passando pelo zagueiro Marco Andreolli e chutando para o gol.