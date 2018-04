Gilardino é suspenso por dois jogos na Fiorentina

Gilardino, que esperava cumprir apenas uma partida de suspensão, foi suspenso por ter dado uma cotovelada no adversário Jeremy Toulalan durante a derrota de 1 a 0 para o adversário, na semana passada, na França.

Com a punição, o atacante, que ganhou destaque no futebol europeu com a camisa do Milan, vai desfalcar a Fiorentina não só no jogo contra o Liverpool, no próximo dia 29, na Itália, mas também no confronto com o Debreceni, da Hungria, no dia 20 de outubro, em Budapeste.