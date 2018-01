Gilberto assina com o São Caetano No começo da semana o São Caetano apresentou um pacotão de reforços com jogadores de pouca expressão, mas promete oferecer outros nomes de peso para o técnico Tite. O primeiro deles foi confirmado nesta sexta-feira à tarde: é Gilberto, lateral e meio campo do Grêmio, que interessava também ao Corinthians. O volante Tinga, do Grêmio, e o meia Ramon, ex-Vasco da Gama, são os próximos nomes da lista. Outro que pode vestir a camisa do Azulão é o meia uruguaio Orteman, do Olímpia. O acerto com Gilberto foi rápido. Ele passou quase que desapercebido no clube, conversou com o presidente Nairo Ferreira e assinou contrato de um ano. Recentemente ele ganhou os direitos federativos junto ao clube gaúcho por falta de salários. Com 27 anos, o carioca Gilberto começou a carreira no Flamengo, e antes de chegar a Porto Alegre passou por Cruzeiro, Internazionale, da Itália, e Vasco da Gama. O acerto com Tinga também já estaria definido, mas ele só será anunciado após a audiência na Justiça do Trabalho no próximo dia 14. A vinda de Ramon é mais complicada, porque envolve altos valores e deve ser contornada com a participação do empresário Juan Figger. Ele também tenta o acordo com Orteman, carrasco do próprio Azulão na final da Taça Libertadores de 2002.