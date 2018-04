Gilberto divide grande atuação com colegas do Cruzeiro O lateral-esquerdo Gilberto teve atuação de gala na vitória do Cruzeiro sobre o Internacional, por 3 a 2, no Beira-Rio. Depois de desequilibrar o jogo de domingo com dois gols, ele lembrou que tem sorte no estádio do clube gaúcho, e dividiu os méritos com os companheiros de equipe.