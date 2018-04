Gilberto diz que Cruzeiro sairá na frente no estadual

"O entrosamento é praticamente o mesmo e isso no início é muito bom, porque cada um já conhece o companheiro e fica mais fácil para tocar a bola e saber como o jogador pensa. A gente sai na frente de algumas equipes, justamente por isso", avalia o lateral, que deverá continuar jogando no meio-campo.

Apesar da permanência da base, Gilberto acredita que a concorrência por uma vaga no time titular será maior, por causa da chegada de reforços na equipe. "É difícil dizer que, hoje no elenco do Cruzeiro, algum jogador tenha cadeira cativa. Titularidade se ganha dentro de campo, trabalhando treinando e jogando bem", comenta.

Em relação ao início da temporada, Gilberto mostra preocupação com a estreia do time na Copa Libertadores. No dia 27, o Cruzeiro enfrentará o Real Potosí na altitude da Bolívia.

"Atuei em Cuzco (no Peru) e La Paz (na Bolívia), no entanto, Potosí é ainda mais alta. É complicado demais, mas a gente tem que ir e jogar sem medo nenhum. Temos uma equipe com jogadores com um nível técnico muito bom, estamos concentrados no que temos que fazer e jogando fechadinho vamos trazer um bom resultado para o jogo de volta", afirma.