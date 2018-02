Gilberto é cortado da Seleção A seleção brasileira que vai disputar a Copa América, em julho, sofreu uma baixa nesta segunda-feira. Como já era esperado, o lateral-esquerdo Gilberto foi cortado por contusão. O jogador se apresentou ao técnico Carlos Alberto Parreira pela manhã, sabendo que poderia não ficar. Ele ainda não havia se recuperado de uma contusão no joelho ocorrida na terça-feira da semana passada durante um treino no São Caetano e seria reavaliado hoje pelos médicos da seleção. Como a recuperação levaria um tempo muito longo, a comissão técnica optou pelo corte. Parreira chamou o lateral Adriano, do Coritiba, para a vaga. Além da contusão de Gilberto, a situação do atacante Luis Fabiano também chegou a preocupar a comissão técnica da seleção. O atacante havia sido dispensado pelo treinador para se apresentar apenas para o treino da tarde (16 horas), ao contrário dos demais jogadores, que se reuniram no Rio pela manhã. Oficialmente, Luis Fabiano foi liberado para tratar de assuntos particulares em São Paulo, num procedimento que motivou uma onda de especulações. Segundo informações extra-oficiais, Luis Fabiano teria se apresentado com atraso porque estaria acertando sua saída do Tricolor. Descontente com a forma como vem sendo tratado pela torcida - e por membros da diretoria - o atacante teria reaberto as negociações com o Barcelona, clube com o qual estava em conversações desde o início de junho. O artilheiro foi hostilizado pela torcida após a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Palmeiras no Pacaembu, neste domingo, em partida da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os problemas, no entanto, são anteriores a isso. Ao lado do goleiro Rogério Ceni, Luis Fabiano foi considerado um dos responsáveis pelo fracasso do time na Libertadores da América. Insatisfeito, o jogador teria pedido que as negociações fossem aceleradas. PARREIRA - Dos 22 jogadores convocados por Parreira apenas 19 estão treinando em Teresópolis. O goleiro Júlio César e o meia Felipe - do Flamengo - foram dispensados para que pudessem disputar a final da Copa do Brasil, contra o Santo André, na quarta-feira à noite. Os dois deverão se juntar à seleção somente na quinta-feira. Parte do grupo que vai ao Peru para disputar a competição sul-americana, de 6 a 25 de julho, se apresentou no Aeroporto Santos Dumont e os demais no Aeroporto Internacional do Galeão. Os jogadores seguiram na seqüência para Teresópolis, onde permanecerão até o o dia 1º, data da viagem para Arequipa. A seleção vai para a competição sem suas principais estrelas. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Cafú e Kaká preferiram descansar e foram dispensados pelo treinador. A equipe ainda não está definida, mas o time titular deverá jogar com Júlio César; Mancini, Juan, Luisão e Gustavo Nery; Renato (Kléberson), Edu, Júlio Baptista e Alex; Luis Fabiano e Adriano. Parreira garante que não se trata de uma ?Seleção B?. De acordo com o treinador, a equipe convocada é "forte e capaz", e está credenciada para vencer o torneio. "O futebol brasileiro é farto em grandes jogadores. E vamos levar um ótimo grupo para a competição." CHAVE - Cabeça-de-chave do Grupo C, o Brasil estréia na Copa América contra o Chile, dia 8 de julho. Três dias depois pega a Costa Rica e, no dia 14, encerra sua participação na primeira fase jogando contra o Paraguai. Os dois primeiros de cada chave se classificam às quartas-de-final e os dois melhores terceiros colocados entre os três grupos.