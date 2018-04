Gilberto é relacionado e pode até estrear pelo São Paulo em clássico

O atacante Gilberto, recém-contratado pelo São Paulo, foi relacionado neste sábado para a partida contra o Corinthians no domingo, às 16 horas, no Itaquerão, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, pode até fazer a sua estreia pelo time no fim de semana.

Apresentado na última sexta-feira, Gilberto ainda não deve estrear, embora o time tenha perdido seus outros dois centroavantes durante a semana. O contrato de Jonathan Calleri se encerrou e Alan Kardec define as últimas questões burocráticas para se transferir para o futebol chinês.

Além da inclusão do reforço, o time do Morumbi também poderá contar com três atletas que não estiveram em campo na derrota diante do Atlético Nacional, na Colômbia, pela Libertadores. O zagueiro Maicon e o meia Cueva serão escalados no time titular, enquanto o volante João Schmidt começa o clássico no banco de reservas.

Após uma longa conversa com os comandados, Bauza escalou o seguinte time para a partida de domingo: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Centurión, Cueva e Michel Bastos; Ytalo.

Com 21 pontos e na oitava colocação, o São Paulo agora volta todas as atenções para o Campeonato Brasileiro, após ter sido eliminado da Libertadores nas semifinais, sem contar com seu principal jogador, pois a venda de Paulo Henrique Ganso ao Sevilla foi confirmada neste sábado.

Além da saída de Ganso, a lista de desfalques do time conta com Lucas Fernandes, Breno e Wellington (cirurgias de ligamento cruzado), Kelvin (estiramento na coxa esquerda), Caramelo (estiramento na coxa direita), Renan Ribeiro (lombalgia) e Daniel (trauma no ombro direito).

Confira os atletas relacionados pelo São Paulo para o clássico contra o Corinthians:

Goleiros: Denis e Léo.

Laterais: Bruno, Mena, Carlinhos, Auro e Matheus Reis.

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano e Lyanco.

Volantes: Thiago Mendes, Hudson, João Schmidt e Artur.

Meias: Michel Bastos, Cueva e Wesley.

Atacantes: Gilberto, Centurión, Ytalo e Luiz Araújo.