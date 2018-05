Gilberto escapa de punição, mas desfalca Cruzeiro

O atleta foi denunciado por causa da expulsão sofrida no empate com o Atlético Paranaense, pela 36.ª rodada. O árbitro Paulo César de Oliveira registrou que Gilberto o teria xingado após o gol de empate do Cruzeiro.

A Procuradoria do STJD denunciou o jogador no artigo 252 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva - ofender moralmente o árbitro ou seus auxiliares

com base. Gilberto poderia ter recebido suspensão de até seis jogos, mas a infração foi desclassificada e o jogador foi julgado e absolvido no artigo 251 (reclamar por gestos ou palavras contra as decisões da arbitragem).

Contudo, o meia seguirá fora do time depois de se ausentar do jogo com o Coritiba, no domingo. Gilberto cumprirá mais uma partida de suspensão automática, contra o Santos, porque levou o terceiro cartão amarelo antes de ser expulso no duelo com o Atlético.