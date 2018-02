Gilberto fica 3 semanas fora por lesão O meio-campo Gilberto, do Hertha Berlin e da Seleção Brasileira, que sofreu um estiramento muscular no sábado na derrota de sua equipe para o Bielefeld por 3 a 0, ficará de fora por três semanas, segundo o clube alemão. O outro brasileiro do time, Marcelinho Paraíba, acusou nesta segunda-feira alguns dos companheiros de pensarem mais na Copa do Mundo do que na equipe.