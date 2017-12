Gilberto mantém esperança de ser convocado na segunda Vencer um Mundial jogando no seu próprio estádio, diante de bilhões de espectadores que acompanham a partida pela TV no mundo todo, atuando pela seleção de seu país na sua própria casa. Estar na final da Copa em 9 de julho, em Berlim, é o sonho de qualquer jogador e é o que parece motivar Gilberto, 31 anos, lateral-esquerdo do Hertha Berlin que faz a sua segunda temporada na capital alemã e que ainda acredita na convocação de segunda-feira para disputar seu primeiro Mundial. ?Tenho esperança que o (Carlos Alberto) Parreira me convoque para a reserva do Roberto Carlos. Mesmo porque esta é uma das posições que ainda estão não definidas. Confio nas minhas atuações na Copa das Confederações e nas Eliminatórias para ganhar esta vaga?, disse o lateral-esquerdo, que já jogou pelo Flamengo, Grêmio e São Caetano. O jogador acredita que o fato de jogar em duas posições, tanto na lateral quanto no meio-de-campo, pode ajudá-lo a superar Gustavo Nery e Júnior na briga pela vaga. ?Respeito tanto o Júnior como o Gustavo Nery, mas acredito no meu futebol. Acho que levo vantagem por atuar em dois setores do campo?, afirmou Gilberto. ?Acho também que o condicionamento físico será importante nesta Copa. Depois do final das competições européias, todos os jogadores estarão bem preparados para o Mundial. Apesar de estar com 30 anos, estou bem fisicamente, como tenho provado nos últimos jogos pelo Hertha.? Gilberto não acha que o fato de atuar em Berlim o beneficiará. ?O que vai me levar ao grupo é a atuação dentro de campo no Campeonato Alemão e como atuei na Copa das Confederações e nas Eliminatórias, ano passado. Confio nas minhas partidas pela seleção.? Sobre a carreira, Gilberto pretende cumprir mais dois anos de contrato no Hertha e depois atuar na Espanha, Itália ou Inglaterra.