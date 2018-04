Gilberto marca dois, e Cruzeiro bate Inter no Beira-Rio por 3 a 2

O meia Gilberto fez a diferença e garantiu a vitória do Cruzeiro sobre o Internacional por 3 a 2, neste domingo, em pleno Estádio Beira-Rio. Ele marcou dois gols do time mineiro, articulou as principais jogadas de ataque e venceu a zaga colorada por diversas vezes. Com o resultado, a equipe mineira chegou a 32 pontos e se manteve na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

O Internacional, que chegou abriu o marcador, chegou a ficar na liderança do Campeonato Brasileiro durante a rodada, enquanto vencia o seu duelo e o Palmeiras perdia para o Vitória. Um empate bastava para superar o time paulista na classificação nos critérios de desempate, mas a derrota manteve o time gaúcho na segunda posição, agora empatado com o São Paulo (ambos com 43, mas a equipe gaúcha tem uma vitória a mais).

O primeiro tempo foi franco e disputado, com oportunidades para os dois lados. O campo encharcado pela chuva dos últimos dias dificultou o toque de bola e provocou muitos escorregões de jogadores. Após roubada de bola, aos 28 minutos, Magrão entrou na área e foi derrubado por Leonardo Silva. Pênalti convertido pelo artilheiro Alecsandro, que marcou o seu 11º gol na competição.

Antes disso, o Inter já tivera oportunidade clara com Fabiano Eller, que cabeceou na trave ao aproveitar cruzamento de Kleber. Mas o time na casa não soube administrar a vantagem, e permitiu que o Cruzeiro conseguisse se reencontrar no jogo, apesar do início ruim.

O clube mineiro buscou o empate com o meio-campista Gilberto, que cobrou, aos 36 minutos, pênalti sofrido por Thiago Ribeiro, derrubado por Guiñazu.

O segundo tempo foi eletrizante, e Gilberto teve grande atuação, desestabilizando o Inter. Logo no começo da etapa final, Soares foi à linha de fundo e cruzou para o meio-campista, que cabeceou firme, para o chão, sem chances para Lauro.

O Internacional ainda voltou a empatar, aos 30 minutos. Andrezinho, colocado em campo por Tite para pressionar o adversário, acertou cobrança de falta frontal no canto de Fábio. Mas, logo na saída de bola, Gilberto brilhou novamente.

Ele lançou com perfeição o lateral Patrick, que bateu cruzado. Lauro espalmou para o meio da área e Thiago Ribeiro apenas empurrou para o gol no rebote, dando números finais à vitória cruzeirense, e tirando do Internacional a chance de assumir a liderança do campeonato.

INTERNACIONAL 2 x 3 CRUZEIRO

Internacional - Lauro; Danilo, Fabiano Eller, Sorondo, Kleber; Sandro (Andrezinho), Guiñazu, Magrão (Marquinhos), D''Alessandro; Taison (Edu), Alecsandro. Técnico - Tite

Cruzeiro - Fábio; Elicarlos (Caçapa), Gil, Leonardo Silva, Diego Renan; Fabrício, Marquinhos Paraná, Henrique, Gilberto; Thiago Ribeiro, Soares (Patrick). Técnico - Adílson Batista

Gols - Alecsandro, aos 28, e Gilberto, aos 36 minutos do primeiro; Gilberto aos 7, Andrezinho, aos 30, e Thiago Ribeiro, aos 31 do segundo tempo.

Cartões Amarelos - Henrique e Gilberto; Fabiano Eller, Magrão e Kleber.

Árbitro - Paulo Henrique Bezerra (SC)

Público - 38.350 torcedores

Renda - R$ 659.775

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.