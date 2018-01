Gilberto marca no empate do Hertha Inspirado pela convocação à seleção brasileira pelo técnico Carlos Alberto Parreira para o amistoso contra Hong Kong, o lateral-esquerdo Gilberto marcou neste domingo no empate do Hertha Berlim diante do Bochum por 2 a 2. Com o resultado, a equipe pulou uma posição e agora ocupa a quinta colocação no Campeonato Alemão, com 29 pontos, após 18 rodadas. No outro jogo do dia, o Bayer Leverkusen venceu o Hannover por 3 a 0 e também somou 29.