Gilberto não vai sair do São Caetano O meia Gilberto polarizou as atenções no São Caetano neste começo de semana. Na segunda-feira, machucado, ele foi dispensado da seleção brasileira ao mesmo tempo em que o presidente Nairo Ferreira de Souza admitiu negociações com o Hertha Berlim, da Alemanha. O negócio, porém, não evoluiu e a assessoria de imprensa do clube tratou tudo apenas na esfera de especulações. Mesmo porque a saída de Gilberto atrapalharia ainda mais os planos da diretoria em buscar o título do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o time perdeu dois jogadores. Fábio Santos se transferiu para Portugal e Fábio Baiano para o Corinthians. Além disso, Marcinho está há quase dois meses se recuperando de uma fratura na perna. De momento, Gilberto vai apenas tratar de sua lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo. A previsão é de que ele fique, no mínimo, duas semanas afastado dos treinos com bola, o que motivou sua dispensa da seleção. "Foi uma pena, porque estava motivado. Mas tenho fé de que terei outras chances no futuro", comentou o jogador, cabisbaixo. Os jogadores também voltaram aos treinos ainda lamentando a derrota para o Goiás, por 3 a 2, domingo. A maioria achou que o empate teria sido o resultado mais justo. O elenco treinou nesta terça-feira em dois períodos, realizando físico pela manhã na Fundação e à tarde treinos técnicos na Estância Santa Luzia, em Mauá. O time fará um treino nesta quarta-feira à tarde no Centro de Treinamento do Pão de Açúcar, em São Paulo. A idéia é poupar o gramado do estádio Anacleto Campanella que ainda não está totalmente em condições após passar por reformas no início do mês. Somente na sexta-feira o técnico Muricy Ramalho definirá o time, mas ele não tem nenhum problema de suspensão. Fora de jogo estão os dois meias, Marcinho e Gilberto, que já estavam fora dos planos por contusão. No mais, o técnico poderá escalar quem quiser diante do lanterna Botafogo, domingo à tarde, no ABC.