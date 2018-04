Gilberto nega que Cruzeiro priorizará a Libertadores

"É sempre bom você vencer desafios e, mais do que nunca, se nós conquistarmos os títulos que estamos disputando, vamos colocar o nome na história do Cruzeiro. O clube também ganha com isso porque cresce mundialmente. São competições importantes e hoje não dá para separar nenhuma competição", avaliou Gilberto, que terminou o ano passado jogando na armação.

A pré-temporada realizada pelo Cruzeiro, na opinião do zagueiro Gil, será benéfica os jogadores. A começar pela estreia no Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira, contra o Uberlândia. "Acho que esses quinze dias que estamos treinando forte vão significar muito nesta partida de quarta-feira. Espero que o Cruzeiro siga nesta caminhada durante a temporada de 2010", avaliou.