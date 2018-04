Gilberto pede jogo cadenciado do Cruzeiro na altitude

"Sabemos que não vai ser fácil. Normalmente as equipes que jogam na altitude imprimem um ritmo muito forte no início, para desgastar o adversário. Mas a equipe do Cruzeiro já sabe disso e vamos procurar tocar e cadenciar o jogo, até porque temos qualidade técnica para isso", avaliou o lateral, que desde o ano passado vem atuando na armação.

Gilberto reforçou ainda a importância de conseguir um bom resultado. Assim, o Cruzeiro jogará com mais tranquilidade no jogo da volta, em Belo Horizonte. "Em uma altitude dessas não tem como você forçar a partida ou o ritmo de jogo. Mas o mais importante é conseguirmos um resultado positivo para o jogo de volta", completou.