Gilberto reconhece má fase do Fluminense e crava: 'Não podemos mais pecar'

Em meio a crise financeira, saídas de nomes importantes do elenco e resultados decepcionantes, o torcedor do Fluminense tem muitos motivos para se preocupar neste início de 2018. Os próprios jogadores sabem que o início de temporada não é bom e, por isso, o lateral Gilberto afirmou que o time não pode mais errar.

+ Fluminense fica no 0 a 0 com a Portuguesa e segue sem vencer no Carioca

"A gente não pode pecar mais. Precisamos melhorar nossa concentração. Parar para pensar, conversar e acertar para não acontecer mais erros. Precisamos ter personalidade para superar esse momento", declarou nesta quinta-feira.

O Fluminense ainda não venceu em 2018. Na Florida Cup, perdeu nos pênaltis para o PSV e caiu por 3 a 1 para o Barcelona de Guayaquil. No Carioca, perdeu a estreia para o Boavista, também por 3 a 1, e acumulou dois empates sem gols na sequência, contra Botafogo e Portuguesa.

Mais do que os resultados, as atuações da equipe estão irritando o torcedor. Na última quarta, por exemplo, o Fluminense foi dominado pela Portuguesa e precisou lutar para não sair derrotado. No domingo, o duelo será diante do Madureira, fora de casa, e os jogadores só pensam na vitória.

"Vamos pensar no Madureira. A gente precisa vencer. Cabe a nós, junto do professor Abel, acertarmos as coisas que não saíram como o esperado e irmos em busca da vitória no domingo", considerou o goleiro Júlio César.