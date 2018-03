Gilberto Silva assina com o Arsenal O volante Gilberto Silva já assinou contrato com o Arsenal, segundo informou o site oficial do clube inglês na internet. Mas o negócio de quase US$ 9 milhões está envolvido numa polêmica. Afinal, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais determinou que a CBF bloqueasse a transferência até que o Atlético-MG quite a dívida trabalhista com os jogadores Valdir e Fábio Augusto. Enquanto a pendência jurídica não é resolvida, Gilberto Silva já fala como jogador do Arsenal. ?Estou feliz por jogar no campeão inglês, que tem grandes jogadores e é uma das melhores equipes da Europa?, disse o volante de 25 anos, que foi pentacampeão mundial na Copa da Ásia. Para o técnico do clube inglês, Arsene Wenger, o brasileiro ?tem talento e mostrou no Mundial que é um ganhador?.