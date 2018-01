Gilberto Silva: craque do ano em MG O volante Gilberto Silva foi eleito o "craque do ano" em 2002, na votação do Troféu Guará, tradicional premiação do futebol mineiro realizada pela Rádio Itatiaia. "Cada prêmio é um presente que eu tenho recebido por todo o sacrifício que eu passei para chegar aonde eu cheguei", comemorou o ex-meio-campista do Atlético-MG, em entrevista nesta terça-feira, de Londres, à emissora mineira. Gilberto Silva, que atualmente defende o Arsenal, da Inglaterra, agradeceu o reconhecimento dos profissionais da imprensa e disse ter certeza de que "outras coisas boas" estão reservadas para a sua vida pessoal e profissional. O volante sagrou-se este ano pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira na Copa da Coréia e Japão como titular do time de Felipão e foi negociado após o Mundial com o clube inglês por US$ 8,75 milhões. O Atlético foi o destaque da premiação. O meia Paulinho venceu como revelação da temporada; Geninho ganhou como técnico do ano e o presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil, foi eleito o melhor dirigente. O clube alvinegro teve seis indicados para a seleção do Guará e o lateral-direito Mancini, artilheiro do Atlético no Brasileiro, com 15 gols, recebeu o maior número de votos da eleição: 34 dos 35 possíveis.