Gilberto Silva critica desempenho do time O volante Gilberto Silva não aceita a desculpa de que faltou tempo de treinamento para a seleção brasileira para o empate desta quarta-feira, em Assunção. ?Precisamos melhorar nosso rendimento já para que não passemos por problemas no fim das Eliminatórias.? O volante do Arsenal, da Inglaterra, não poupou críticas ao time. ?Ficamos devendo. Deveríamos ter tocado mais a bola?, afirmou o jogador, que não concordou com o cartão amarelo aplicado pelo juiz colombiano Oscar Ruiz. ?Foi injusto. Ele (o juiz) usou vários critérios.?